هاتفت أم الشهيد والتقت بوالدة محارب السرطان.. مواقف انتصار السيسي في دعم المرأة

يومًا بعد يوم تثبت السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، انحيازها للمرأة المصرية، بمواقف مختلفة، كان آخرها اتصالها بوالدة الشهيد البطل المقدم محمد الحوفي، لتقديم واجب العزاء في استشهاد نجلها خلال مداهمة وكر إرهابي بمنطقة الأميرية.

وتلقت وفاء محمد مهني، والدة الشهيدة، مكالمة التعزية من السيدة انتصار السيسي أثناء تواجدها بالبحيرة مسقط رأس عائلة الشهيد.

ولم يكن ذلك أولى المواقف الإنسانية، التي قدمتها انتصار السيسي للمرأة المصرية، ويرصدها "هن" في هذا التقرير:

لقاؤها مع والدة المحارب زين يوسف

التقت السيدة انتصار السيسي بالكاتبة رضوى موسى، والدة الطفل زين يوسف، محارب السرطان، وذلك على خلفية تواجدها في منتدى شباب العالم الماضي، كما أنها نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتصفها بـ"العظيمة".

وكتبت السيدة الأولى عبر "فيس بوك" قائلة: "كلمات زين خلال حفل الافتتاح كانت ملهمة لنا جميعا، أبهرنا بقدرته على إعطائنا الأمل والقوة في أصعب اللحظات، بالتأكيد وراء هذه القوة والطاقة أم قدّمت كل الحب والدعم لصغيرها خلال رحلته الصعبة في قهر المرض، ليكون رمزا وقدوة لملايين الأطفال حول العالم ممن يعيشون تجربة المرض الأليمة، ولذلك أحببت أن أحيي تلك الأم العظيمة وأعبر لها بشكل مباشر عن تقديري كأم لما عانته خلال السنوات الماضية عبر تلك المرحلة الصعبة".

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احتفالية المرأة المصرية

في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، التي نظمها المجلس القومي للمرأة، لتكريم عدد من النماذج الناجحة للسيدات في المجتمع المصري، والأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، شاركت السيدة انتصار السيسي، الحفل، وجلست إلى جوار الرئيس عبدالفتاح السيسي لتتابع فعاليات الاحتفالية.

زيارة معرض ديارنا

ومع انطلاق معرض ديارنا للمنتجات اليدوية، خاصة من شمال سيناء، في شهر فبراير لعام 2017 حرصت السيدة انتصار السيسي، على زيارة المعرض وشراء المنتجات اليدوية تشجيعًا لهم.

فالمعرض من مشروعات وزارة التضامن، ويهدف إلى رفع العائد الاقتصادى لأفراد الأسرة، وهو أحد أقدم المشروعات التى تهتم بالفرد وتنمية واستغلال قدراته منذ انطلاقة للمرة الأولى عام 1964، ويضم منتجات متنوعة من المشغولات اليدوية المتميزة والبيئية والتراثية، فضلاً عن بعض المنتجات الغذائية.

زيارة ضحية التحرش يونيو 2014

زيارة ضحية التحرش بميدان التحرير، هي من أولى المواقف التي أظهرت من خلالها دعم انتصار السيسي، للمرأة، وذلك في شهر يونيو 2014.

الواقعة التي أثارت غضب الشارع المصري وقتها، وتحرك على إثرها مجلس الوزراء الذي شكل لجنة وزارية لبحث أسباب ظاهرة التحرش وممارسة العنف ضد المرأة.