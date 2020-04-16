للماميز في الحظر.. طريقة عمل دجاج كاتشاتوري على الطريقة الإيطالية

في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في المنزل طوال اليوم، تبحث العديد من ربات البيوت عن طرق إعداد أطعمة تشبه المقدمة في المطاعم والمحلات، من بينها دجاج كاتشاتوري، الذي يعد من الأطعمة الإيطالية الشهيرة. ويقدم "هن"، خطوات تحضير دجاج كاتشاتوري، خلال الفقرات التالية:- مقادير دجاج كاتشاتوري دقيق عش الغراب طماطم ثوم مهروس بصل Advertisements ملح فلفل مرقة دجاج طريقة تحضير دجاج كاتشاتوري - تقطيع الدجاج، ووضعها في خليط من الدقيق والملح والفلفل. - وضع الدجاج المُتبل في زيت غزيز داخل طاسة على النار، حتى ينضج. - وضع عش الغراب والبصل والثوم والطماطم والزيت في وعاء، ثم إضافة ماء ساخن عليه ومرقة دجاج. - إضافة الدجاج على الخليط السابق، ووضعهم على نار هادئة.

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