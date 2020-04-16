"قومي المرأة" ينشر "إنفوجراف" طرق الوقاية من كورونا لذوي الإعاقة

نشر المجلس القومى للمرأة عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، "إنفوجراف" يوضح سبل التوعية والوقاية من فيروس كورونا لذوي الإعاقة خاصة داخل الحجر الصحي والمستشفيات.

واستهدف "الانفوجراف" الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية والبصرية والسمعية والتوحد، ضمن دليل الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أطلقه المجلس القومي للمرأة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أعراض فيروس كورونا المستجد

توجد بعض الأعراض التي تظهر على مريض فيروس كورونا، منها كما ذكرتها منظمة الصحة العالمية، الحمى والإرهاق والسعال الجاف. وقد يعاني بعض المرضى من الآلام والأوجاع، أو احتقان الأنف، أو الرشح، أو ألم الحلق، أو الإسهال.

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وعادة ما تكون هذه الأعراض خفيفة وتبدأ تدريجياً. ويصاب بعض الناس بالعدوى دون أن تظهر عليهم أي أعراض ودون أن يشعروا بالمرض.

ويتعافى معظم الأشخاص (نحو 80%) من المرض دون الحاجة إلى علاج خاص.

وتشتد حدة المرض لدى شخص واحد تقريباً من كل 6 أشخاص يصابون بعدوى "كوفيد-19|" حيث يعانون من صعوبة التنفس.

وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلات طبية أساسية مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري، بأمراض وخيمة.