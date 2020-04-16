الامارات | «أعمدة الخلق».. 3 صور حديثة تُظهر روعتها

شكرا لقرائتكم خبر عن «أعمدة الخلق».. 3 صور حديثة تُظهر روعتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في عام 1995 التقطت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بمرصد هابل الفضائي صورة لـ«أعمدة الخلق» في ما يعرف «سديم النسر»، فصارت منذئذ من أشهر صور كوْننا على الإطلاق.

لكن صورة حديثة التقطتها لها الوكالة يكمن فيها كل الروعة والإبهار، وتُبين التوهج الإشعاعي للأعمدة بواسطة الأشعة تحت الحمراء، التي اخترقت الغبار والغازات، ومنحت الأعمدة هالة زرقاء فاتنة.

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تألفت أول صورة للأعمدة من 32 صورة مختلفة أصغر، التُقطت بواسطة الضوء المرئي العادي، فأظهرت الأعمدة في «سديم النسر» وهي تنفث غباراً كونيّاً وهيدروجيناً بارداً، بحسب مرصد دبي للمستقبل التابع لمؤسسة دبي للمستقبل

اكتَشف سديمَ النسر الفلكيّ السويسري جان فيليب لُوِي دي شيسو في عام 1745، وهو حاضنة نجوم في كوكبة الحية، على بعد 7000 سنة ضوئية من الأرض. يذكر أن بُنيان الأعمدة هائل، فطُول أكبرها اليسار يصل إلى 4-5 سنين ضوئية.