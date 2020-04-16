الامارات | تبرّع سخي من إد شيران إلى مسقط رأسه لمواجهة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن تبرّع سخي من إد شيران إلى مسقط رأسه لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير، أمس، أن المغني البريطاني إد شيران تبرّع بأكثر من مليون جنيه إسترليني للمنظمات الخيرية المحلية في مسقط رأسه في مقاطعة سوفولك، لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية بأنه ستوجه أموال التبرع إلى أكثر من منظمة، منها مستشفى خاص بالأطفال.
وقال مصدر مقرب من شيران (29 عاماً) إن إد يريد أن يفعل أمراً جيداً من أجل مواطني المقاطعة خلال هذا الوقت الصعب.
ستوجه أموال التبرّع إلى أكثر من منظمة.
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