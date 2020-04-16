الامارات | 4 أعراض لانمطية للإصابة بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعراض لانمطية للإصابة بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع استمرار انتشاره حول العالم، مازال الباحثون والأطباء يرصدون أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن أكثرها شيوعاً الحمّى والسعال الجاف وصعوبة التنفس التي تنذر بإصابة فيروسية.

وجاء في تقرير لنشرة «مرصد المستقبل»، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، أمس الثلاثاء، أن بعض الدراسات تشير إلى تظاهر المرض بأعراض لانمطية مثل الإسهال أو فقدان حس التذوق.

وهنا عدد من الأعراض التي ينبغي معرفتها:

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.