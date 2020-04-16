مايا دياب تخطف الأنظار بالأخضر الفاتح

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام، بإطلالة جريئة. تألقت مايا دياب بفستان بتصميم الأوف شولدر، باللون الأخضر الفاتح، وفوق الركبة، ليبرز عن جمالها ورشاقتها. واعتمدت مايا دياب على تسريحة شعر بسيطة وغير مكلفة فتركت شعرها الذهبي منسدلا على ظهرها بطريقة انسيابية. ومن الناحية الجمالية، استخدمت المكياج ذو الألوان البنية التي تناسب مع بشرتها البرونزية. Advertisements وارتدت مايا دياب اكسسوارا لافتا في الأذن يخطف أنظار المتابعين. قد يهمك أيضا: مايا دياب تثير جدلًا واسعًا بسبب إطلالتها الأخيرة مايا دياب بإطلاله مثيرة في مهرجان الجونة السينمائي

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