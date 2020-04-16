نيرمين الفقي تستعرض جمالها بماكياج هادئ

شاركت الفنانة نيرمين الفقي مجموعة صور جديدة لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستغرام. وتألقت نيرمين الفقي بملابس باللون الأسود فهي من الفتيات التي تختار إطلالتها بعناية للظهور بشكل جمالي أنيق. وخطفت الأنظار بالماكياج الهادئ، المعتمد على الألوان الوردية في الشفاه، مع بعض لمسات البلاشر ورسم الحواجب. وتركت نيرمين الفقي شعرها المجعد بطريقة ناعمة تجذب الأنظار. Advertisements قد يهمك أيضا: نرمين الفقى بإطلالة جذابة فى أحدث جلسة تصوير السورية نسرين طافش بإطلالة مثيرة وجرئيه عبر "انستغرام"

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