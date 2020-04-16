تعرفي على أسماء القبعات المختلفة

تتميّز تصاميم قبعات هذا الموسم بجمالها الشديد وأسلوبها الفريد من نوعه. فهي، وبحرفيتها الفائقة، ستعشق كل امرأة ارتداءها في مختلف أوقات النهار منسّقةً إياها مع إطلالاتها المتنوّعة لشتى المناسبات. وقد كانت النجمات والفاشينيستا العربيات الرائدات في اعتماد أحدث اتجاهات قبعات شتاء 2020.



ومن الجدير ذكره أن لكل واحدة من القبعات تسميتها الخاصة في عالم الموضة والأزياء، ذلك بحسب تصميمها وشكلها والخامة التي تم ابتكارها منها.

تعالوا معنا إذاً لنتعرّف سوياً على الأنواع والخامات المتعددة للقبعات وعلى كيفية ارتدائها لاستكمال إطلالتك ولفت الأنظار.

أسماء قبعات شتاء 2020



القبعات الصوفية

Cute Beanies



تعتمد القبعات الصوفية لتغطية الرأس وحمايته من البرد، وهي عادةً ما تأتي بتصاميم بسيطة ولكن مميزة.

ظهرت القبعات الصوفية لموسم شتاء 2020 بتصاميم مفعمة بالأناقة حيت زُيّن بعضها بالبروشات المرصّعة، وتمت حياكة بعضها الآخر من الصوف الناعم لتصبح من أساسيات موضة الموسم، وقد رصدناها على رؤوس عارضات الكثير من الدور أهمها فرساتشي Versaceوميسوني Missoni.

بيلا حديد ترتدي قبعة صوفية لإطلالة رياضية



كما وتألقت بها العارضة بيلا حديد Bella Hadid منسقة إياها مع قطع رياضية وملابس كاجوال بنفس الألوان لـتألّق متناغم.

كيف تعتمدين القبعات الصوفية؟

تميّز القبعات الصوفية إطلالة المراهقات، ويمكنك أن تنسقي معها الشالات الصوفية لإطلالة متكاملة. أما إذا أردتها أكثر فرادةً، فيمكنك أن تزينيها ببروشات أو ورود لإطلالة ساحرة.

قبعات الفيدورا

Fedoras



لموسم شتاء 2020، حاول المصممون إعادة ابتكار قبعات الفيدورا بتصاميم وخامات مميّزة لتمنح المرأة إطلالة أنيقة تبحث عنها باستمرار؛ حيث رأيناها ضمن عروض ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti، دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana وشانيل Chanel لشتاء 2020.

كما ووجدت العديد من النجمات في قبعات الفيدورا ملاذاً آمناً للهرب من الإطلالات الروتينية ولفت الأنظار في الوقت عينه. وتعتبر نانسي عجرم من عاشقاتها لإطلالاتها الكاجوال.

كيف تعتمدين قبعات الفيدورا؟

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تبرز قبعات الفيدورا جمال البدلات الذكورية بشدة، لذلك ننصحك باعتمادها بنفس طريقة مايا دياب لإطلالة كلاسيكية أنيقة. ولكن انتبهي، يجب أن يكون مقاس القبعة على مقاس رأسك!



قبعات الدلو

Bucket Hats



في السنوات الأخيرة، أصبحت قبعات الدلو من الإكسسوارات الأكثر رواجاً التي ترفع من إطلالات الشارع Street Style.

ظهرت قبعات الدلو لشتاء 2020 بألوان زاهية وبطبعات عصرية، ورصدناها ضمن عروض دار الأزياء الراقية كريستيان ديور Christian Dior، حيث ارتدتها العارضات مصممة من الجلد أو القماش المطبّع. وكذلك على منصة نينا ريتشي Nina Ricci.



كيف تعتمدين قبعات الدلو؟

لإطلالة كاجوال شتوية عصرية بامتياز، نسقي قبعة الدلو بطبعات الورود الحيوية مع سوتشيرت Sweatshirt وبنطلون Jogger بالإضافة إلى حذاء رياضي على غرار إطلالة النجمة ريهانا Rihanna.

ريهانا ترتدي قبعة الدلو لإطلالة رياضية



Gatsby Hats

قبعة البيريه



إنها القبعة العسكرية التي تميل جانباً لتحقق إطلالة البنات القوية مع الأنوثة الناعمة.

رأينا قبعة البيريه ضمن الكثير من عروض الأزياء لأرقى الدور العالمية، فظهرت على منصة سان لوران Saint Laurent بالترصيعات الراقية، ومصممة من الصوف المحاك لإطلالة دافئة على منصة مايكل كورس Michael Kors.

وقد أضفت البيريه الجلدية لمسة من الأناقة الساحرة على إطلالة الفاشينيستا كارن وازن.

كيف تعتمدين قبعات البيريه؟

ستضفي البيريه على التنورة القصيرة، والجيلية الصوفية إطلالة بامتياز.. لذلك اعتمديها في فصل الشتاء لأسلوب راقٍ.

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