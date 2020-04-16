إطلالات بسيطة ومريحة للحجر المنزلي من عبير سندر

القاهرة - لايف ستايل تأنقت البلوجر المدوِّنة السعودية عبير سندر مؤخرًا بعدة إطلالات مناسبة للحجر المنزلي، جمعنا لكنَّ أبرزها؛ لتتأنقن بإطلالات مريحة من وحيها.

فساتين بسيطة تُعَدُّ الفساتين البسيطة المريحة من أبرز الخيارات المناسبة للحجر، لذا تأنقت عبير بفستان أخضر مزين بزهور، وفستان أبيض مزين برسوم ملونة ومصمَّم بأزرار في المنتصف.

تنسيقات البنطلونات القطنية Advertisements تُعَدُّ البنطلونات القطنية من أفضل الخيارات المناسبة للمنزل، لذا ظهرت عبير ببنطال بني وتيشيرت رمادي برسوم، وارتدت بنطالًا برتقاليًّا مع بلوزة زهرية، وأطلت ببنطال أبيض مزين بالأزرق والرمادي وبلوزة سوداء، واختارت بنطالًا بكاروهات رمادية مع بلوزة سوداء، ونسقت بنطالًا بطبعات بنية مع بلوزة رمادية. قد يهمك أيضا: البلوزة البيضاء المفتاح السحري للمناسبات الصباحية فساتين خطوبة بوحي من نجمات الخليج

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