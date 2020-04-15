متخرجيش من بيتك.. نصائح للاحتفال بشم النسيم في المنزل

يعتبر شم النسيم عيدا تقليديا منذ قديم الزمن، وجرت العادة للاحتفال به مع بداية فصل الربيع، حيث اعتاد الكثيرون الخروج إلى الحدائق والمتنزهات، احتفالا بهذا اليوم، ولكن قد تتغير هذه العادة مع حلول شم النسيم الاثنين المقبل، نظرا لتفشي فيروس كورونا، الذي اجتاح جميع أنحاء العالم، والذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية.

ويقدم "هُن" نصائح للاحتفال بشم النسيم في المنزل، خلال السطور التالية.

قدمت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي بالمركز الاستشاري البريطاني للأطفال والمراهقين، بعض النصائح التي يمكن أن تطبقها ربات المنازل لقضاء يوم شم النسيم بعيدا عن الملل.

طهي الأطعمة المفضلة

يفضل خلال يوم شم النسيم، إعداد الأطعمة والوصفات الشهية التي يفضلها الأطفال بصفة خاصة، والتي تساعد على الشعور بالسعادة وتكسر الملل.

ترتيب المنزل

ترتيب المنزل من الأمور التي يمكن أن تقلل من طول مدة المكوث فيه، وكذلك وضع اللمسات الخاصة لربة المنزل، وتعليق صور الأسرة على الحوائط.

تجنب الخناقات

يجب تجنب إثارة المواقف التي تتسبب في الخلافات بينك وبين زوجك، والتعامل الهادئ، والحرص على أن يسود المنزل مناخ أسري هادئ.

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استعادة الذكريات

استعادة الذكريات تضيف وقتا ممتعا على اليوم، واسترجاع أجمل اللحظات والذكريات التي جمعتك بزوجك، فهذا ينشط الذاكرة دائما، كما أنه قد يجدد عواطفكما وبالتالي تعود السعادة.

قراءة بعض الروايات

يمكن استغلال إجازة عيد الربيع أو شم النسيم، في قراءة بعض الروايات المفضلة سواء رومانسية أو درامية أو أنواع أخرى من الكتب، والتي تساعد على الشعور بالسعادة خلال اليوم.

عمل مسابقة للطبخ مع الزوج

أظهر الحظر المنزلي مواهب بعض الرجال فيما يخص المطبخ، فيمكنكِ عقد مسابقة للطبخ مع زوجك في إعداد الحلوى والوجبات الشهية اللذيذة.

وكان قد وجه المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، قبل أيام عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عدة نصائح للاحتفالات وعلى رأسها شم النسيم.

وقالت المنظمة: "تواصل مع الآخرين عبر المحادثات الهاتفية والمرئية وشاركهم فرحتهم.. حافظ على سلامتك وتمتع بالسعادة والصحة".

وتتبع مصر إجراءات صارمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن بينها إغلاق المساجد وعدم إقامة صلاة الجمعة.