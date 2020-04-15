"شيل ده من ده".. شركة يابانية تقدم شقق عزل للأزواج للحد من الطلاق

ترتفع نسب الطلاق في الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بسبب إجراءات العزل العالمية لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لـ كوفيد19، وتسبب الالعزل، في حدوث مشاكل أسرية كبيرة، وعنف منزلي.

من هذا المنطلق قررت شركة "كاسوكو" اليابانية طرح شققها التي تمتلكها على مستوى اليابان للإيجار كي يتمكن الأزواج من الانفصال المؤقت في حالة حدوث مشكلات أسرية محتملة.

وبدأت الشركة الدعايا بشكل كوميدي لتجنب الطلاق والعزل وللراحة من المسؤوليات اليومية، ولكن على الرغم من ذلك فقد استقبلت طلبات الإيجار الجدية من إناس يشتكون من عنف أسري.

من بين من طلبوا الحصول على هذه الشقق، سيدة ملت العناية بالمنزل في ظل غياب الزوج، وأخرى عانت من عنف أسري مع زوجها فلجأت إلى تلك الشقق، بحسب "دايلي تليجراف".

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وتمتلك الشركة خاصة في العاصمة طوكيو، 500 وحدة في أنحاء البلاد، وبسبب انخفاض السياحة أصبح الكثير منها شاغرا ولكنها أصبحت مستغلة الآن، سواء للعمل عن بُعد بعيدا عن الإزعاج، أو لفصل المشكلات الأسرية تجنبا للطلاق.

وتوفر الشركة مستشارا أسريا للفصل في المشكلات، وإعطاء الشقة لمن يستحقها بالفعل، ومنذ الإعلان الذي كان في الـ3 من أبريل الجاري، تمكنت الشركة من التأجير لحوالي 20 عميلا بقيمة 40 دولارا في اليوم أي حوالي 6000 جنيه.

وتقدم الشركة وحدات مفروشة بالكامل على أنها "ملاذات مؤقتة" للأشخاص للهروب من العائلة، وعلى الرغم من أنه لا يوجد دليل حتى الآن، على ارتفاع نسب الطلاق بسبب العزل، إلا أن الشركة تحاول إصلاح الأمور قبل أن تتفاقم.

يذكر أن الحكومة اليابانية أعلنت حالة الطوارئ في سبع مناطق بسبب تفشي الفيروس، لكن الإجراءات لا تتضمن حظرا على الخروج، وقد طُلب من السكان تجنب الخروج غير الضروري، وأغلقت المدارس، ويعمل عدد كبير من الموظفين من منازلهم.