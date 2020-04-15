بلغة الإشارة.. ديانا حداد تطلب من المواطنين الجلوس في المنزل

نشرت الفنانة ديانا حداد، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مستخدمة لغة الإشارة، حيث وظهرت في الفيديو أثناء تحدثها بلغة الإشارة مطالبة الجميع بالجلوس في المنزل، "خليك بالبيت".
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تناشد فيها الفنانة ديانا حداد، متابعيها باستمرار الجلوس بالمنزل، تفاديا لنشر العدوى بين المواطنين.
يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة ديانا حداد، هي أحدث أغنياتها المصورة على طريقة الفيديو كليب والتي جاءت بعنوان "ما حد يحس بالعاشق" من كلمات حياة إسبر، والحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.
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