تباهت بتوزيع الصدقة وأثارت غضب المتابعين.. من هي الكويتية هيا الشعيبي؟

تباهيها بتقديم الصدقة للمحتاجين، أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، والذي جعل الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، محل انتقاد الجميع.

ظهرت الفنانة الكويتية خلال مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، قالت خلاله: "بالنسبة لحق الناس اللي وزعتلهم اليوم بصل وطماطم ولحم، عليكم العافية، سامحوني على القصور، هذا شئ بسيط مني".

ويقدم "هن"، أبرز المعلومات عن الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، وفقا لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال السطور التالية.

- ولدت هيا الشعيبي، في 1 يناير، عام 1979، وتبلغ من العمر 41 عاما.

- والدتها عراقية من كربلاء، وشقيقها ثامر ويعمل كممثل، وأختها سارة تعمل كمخرجة.

- دخلت الفن بدعم وتشجيع من والدتها ورفض والدها في بادئ الأمر ثم موافقته بعد ذلك ودعمها ماديا ومعنويا.

- بدأت التمثيل بعمر صغير وذلك بعام 1993، عندما شاركت في مسرحية "الحرمنة"، كبديلة للممثلة طيبة الفرج التي اعتذرت عن العمل فحلت محلها.

- واصلت هيا الشعيبي بعد ذلك أعمالها في المسرح والتلفاز.

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- اشتهرت بأداء الأدوار الكوميدية، ومن تلك الأدوار ظهر نجاحها بثنائي شكلته مع الفنان طارق العلي.

- استمرت بالعمل مع الفنان طارق العلي، من عام 2001 من خلال مسرحية "آه يا درب الزلق" وقدمت بعدها معه العديد من الأعمال في المسرح والتلفزيون.

- كان آخر عمل جمعها بالفنان طارق العلي، مسرحية "تحت الصفر" عام 2013، والتي شهدت نشوب خلافات بينهما وصلت إلى القضاء.

انتقادات المتابعين على فيديو هيا الشعيبي

غرد الرواد، عبر حساباتهم على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ردا على مقطع فيديو الفنانة: "هيا الشعيبي، سئل حكيم: هل هناك أقبح من البخل؟ قال نعم.. الكريم إذا تحدث بإحسانه لمن أحسن إليه".

فيما أضافت إحدى المتابعات، قائلة: "هيا الشعيبي تمثلني إذا اشتغلت في البيت وأبغي أمي تعرف أني اشتغلت".