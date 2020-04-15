الامارات | بالصور.. في 99 يجمع 10 ملايين دولار لحرب بريطانيا ضد "كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح أحد قدامى المحاربين البالغ من العمر 99 عاما من المشاهير بعد أن جمع ما لا يقل عن 8.5 مليون جنيه إسترليني (10.7 مليون دولار) لصالح هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا من خلال المشي في حديقة منزله أثناء أزمة فيروس كورونا.

ووضع الكابتن توم مور، ضابط الجيش المتقاعد الذي يستخدم أداة تساعده على المشي منذ أن أصيب بكسر في فخذه، هدفا يتمثل في السير لمسافة 25 مترا حول حديقة منزله 100 مرة قبل عيد ميلاده المئة الذي يحل هذا الشهر.

وحركت قصة الكابتن توم القلوب في بلد يطبق إجراءات العزل العام منذ شهر وسئم فيه الناس من تواتر الأخبار السيئة. وتوفي حتى الآن ما يقرب من 13000 شخص مصاب بكوفيد-19 في المستشفيات البريطانية، وهو خامس أعلى إجمالي للوفيات على مستوى العالم.

وقال "كانت مزحة (في الأصل)... لكنها بدأت تكبر وتكبر إلى الآن. أعني أننا وصلنا على ما يبدو الآن إلى عدة ملايين، وهو بالأحرى الكثير".

وأضاف "لم أحلم أبدا بكل هذا المال. هيئة الصحة الوطنية هي التي تقوم بكل هذا العمل الرائع لنا جميعا". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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