أبرز صيحات حقائب فخمة موضة 2020

طرحت دور الأزياء العالمية باقة منوعة من شنط اليد الفخمة ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020، بعض التصميمات اتّسم بجرأة الألوان والتصميمات، وحافظت صيحات كثيرة على مكانتها ضمن لائحة اتجاهات العام القادم بعد أن سجلت حضورًا كبيرًا في2019



حقائب مطبعة بشعارات الماركات

عادت صيحة الاكسسوارات المزينة بشعارات الماركات لتتصدر مشهد الموضة، من أجمل القطع التي زينت عروض ربيع 2020 حقيبةlady dior من كريستيان ديور Christian Dior المميز بها الكتابة التي تطابق لونها مع لون التصميم، قطعة فخمة ستثري خزانتكِ في العام الجديد زُوّدت بحزام عريض لسهولة حملها.



موضة ارتداء حقيبتين في الطلة الواحدة

على الرغم من غرابتها، انتقلت صيحة اعتماد حقيبتين في الطلة الواحدة من موسم لآخر، فلم تنحصر في عروض موسم معين، ما يعني أنها ستكون نجمة 2020، قدمت ماركة بيتر بيلوتوPeter Pilottoتصميمًا فريدًا، ارتكز على جرأة الألوان وطريقة حملها بالرقبة التي تناسب اطلالات الشابات.



حقائب الخصر موضة 2020

مجددًا سجلت حقائب الخصر Belt bags حضورًا كبيرًا على خشبات العروض، حرصت أسماء بارزة في قطاع الموضة على تقديم تصميمات بأحجام عملية، فأحببنا الحقائب التي رصدناها لدى Aigner وبلومارين Blumarine والتي يمكن ارتداؤها حول الخصر أو عبر الجسم.

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حقائب بطبعات الحيوانات

حجزت الحقائب المصممة بطبعات الحيوانات لنفسها مكانًا بارزًا ضمن مجموعات ربيع 2020، لفتتنا الحقيبة المطبعة بنقشة جلد الأفعى والمزينة بالحرف الأيقوني من توقيع فيرساتشي Versace، كذلك الحقيبة الـ Shopper الكبيرة من أنطونيو ماراسAntonio Marras.

حقائب شفافة موضة الموسم

حظيت حقائب اليد الشفافة باهتمام الكثير من المصممين، وقُدمت بموديلات متوسطة الحجم لدى توري بورش Tory Burch، قطعة نهارية تناسب أشكال القامات كافة، ويسهل تنسيقها مع مختلف الاطلالات الكاجوال.

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