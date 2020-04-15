أجمل إطلالات صبا مبارك في عيد ميلادها الـ44

تحتفل اليوم النجمة العربية السمراء صبا مبارك بعيد ميلادها الـ44، وبهذه المناسبة جمعنا بالصور أجمل إطلالاتها المميزة، التي تألقت بها في السنوات الماضية في مناسبات مختلفة، وعلى السجادة الحمراء، والتي دخلت من خلالها قائمة النجمات الأكثر أناقة لعدد كبير من المرات، والتي أثبتت من خلالها أيضًا أنها من النجمات المعاصرات والمواكبات للموضة. واللافت للنظر أن صبا كلما تقدمت في السن؛ ازدادت إشراقًا وأناقةً أيضًا، والآن سنتركك مع بعض أجمل إطلالاتها التي اعتمدتها في الفترة الماضية بمناسبة عيد ميلادها.



إطلالة شبابية لافتة باللون الأبيض تألقت بها صبا مبارك:

اختارت صبا مبارك إطلالة شبابية وأنيقة باللون الأبيض في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، وكانت عبارة عن بنطلون بقصة أرجل واسعة مع توب قصيرة من دون أكمام، وقد نسقت معهما إكسسوارات باللون الذهبي وحقيبة يد ميتالك، وبدت شبابية وعصرية، وناسبها اللوك وناسب قوامها.

صبا مبارك في جمبسوت مميز باللون الزيتي:

واحدة من أجمل إطلالات صبا مبارك التي اعتمدتها مؤخرًا، والتي اختارت فيها جمبسوت بتصميم مبتكر باللون الزيتي، بقصة مكشوفة الكتفين، ومحددة الخصر من الأعلى، مع أرجل واسعة ومنسدلة. واللافت في التصميم الأكمام المنفوشة المصنوعة من الساتان، والتي أضفت على اللوك لمسات مختلفة، وقد زيّنت الإطلالة بعقد فاخر من بولغاري Bulgari.

إطلالة مشرقة بالأحمر اعتمدتها صبا مبارك:

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تميل صبا مبارك في الكثير من الأحيان لاعتماد التصاميم ذات الألوان الحيوية والمشرقة، التي تناسبها عمومًا وتناسب شعرها الأسود، مثل هذه الإطلالة هنا؛ التي اختارت فيها تنسيقًا باللون الأحمر؛ عبارة عن تنورة كلوش وتوب قصيرة بقصة الكتف الواحدة، ونسقت مع اللوك حقيبة كلاتش صغيرة ومجوهرات ناعمة.



فستان براق مزيّن بالريش تألقت به صبا مبارك

عدد من الإطلالات المميزة التي تألقت بها صبا مبارك في الفترة الماضية على السجادة الحمراء، ومنها هذا اللوك الفاخر، الذي اختارت فيه فستانًا من مايكل سينكو Michael Cinco بقصة ذيل السمكة، ومن دون أكمام، قماشه الأبيض مطرز بحبات الكريستال البراقة وبالريش من الأسفل، وكانت قد نسقت معه مجوهرات ألماسية ناعمة، وبدت غاية في الأناقة.

شاهدي بالصور أجمل إطلالات صبا مبارك، بمناسبة عيد ميلادها الـ44، والتي اعتمدتها في مناسبات مختلفة، وعلى السجادة الحمراء، واختاري الأجمل برأيك.

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