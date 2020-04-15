بعد الحجر.. الحيوانات تسير في الشارع بدلًا من البشر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

بعد تفشي وباء كورونا في أغلب دول العالم، اتخذت غالبية الدول إجراءات احترازية تنص على بقاء المواطنين في منازلهم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

واستغلت الحيوانات فرصتها لاستكشاف الشوارع الخالية، وبدأوا في التجول بحرية المطلقة، دون أي اعتراض بشري قد يثير مخاوفها أو يدفعها للهروب.

وفي جزيرة كورسيكا الفرنسية المطلة على البحر المتوسط، ستجد لافتة مكتوب عليها "انتباه، حيوانات برية، خطر، ابتعد"، بالقرب من الأبقار على شاطئ "Mare e Sol"، في بلدية "كوتي شيافاري".

وعادة ما تمتلأ الشوارع بالسيارات، ولكنها لم تكن كذلك في بلدة "لانديدنو" الساحلية السياحية في شمال ويلز، بالمملكة المتحدة. على العكس تماماً، إذ احتلت الشوارع مجموعة من المواعز الجبلية، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.

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أما عن مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، شوهد طاووس يمشي على طول الشارع وحده.



وفي الهند، يسير قطيع من الأبقار على طريق مهجور، حيث لا تزال الهند تحت الإغلاق التام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن الحيوانات البرية، منها القرود، تتجول بالمستوطنات البشرية بالهند، في الوقت الذي يبقى فيه الأشخاص بمنازلهم، خوفاً من الإصابة بفيروس كورونا أو نقل العدوى للآخرين.



وشوهدت أيضاَ بطتين تتجولان في أحد شوارع مدينة باريس الفرنسية، في اليوم الـ29 من الإغلاق التام بالبلاد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.