غير "كورونا".. فيروسات أخرى خطيرة تهاجم البشر حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري

يعتبر فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19" واحد من ضمن قائمة فيروسات أهلكت البشر، بعضها انتهى من سنين، وبعضها مستمر معنا إلى الآن في بعض الدول.

يستعرض لكم "الخليج 365" عدد من الفيروسات الأخرى التي ما تزال تفتك بعدد كبير من البشر حول العالم:

الإيبولا في الكونغو

الإيبولا أو كما عرف سابقًا باسم "حمى الإيبولا النزفية"، هو واحد من الأمراض المميتة التي تنتقل من الخفاش إلى الإنسان.

ظهر المرض لأول مرة في عام في عام 1976م، في إطار فاشيتين اثنتين اندلعتا معًا، إحداهما في نزارا بالسودان والأخرى في يامبوكو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، في قرية تقع على مقربة من نهر إيبولا الذي اكتسب المرض اسمه منه، كما أوضحت منظمة الصحة العالمية.

ويعتقد الأطباء أن خفافيش الفاكهة من الفصيلة بتيروبوديداي هي المضيف الطبيعي لفيروس الإيبولا، وينتقل إلى البشر عن طريق ملامسة الدماء الملوثة للحيوانات المصابة بالمرض، أو الإفرازات أو أعضائها أو السوائل الأخرى للجسم.

لكن توجد حيوانات أخرى قد تكون حاملة للمرض مثل قردة الشمبانزي والغوريلا، والنسانيس وظباء الغابة وحيوانات النيص التي يُعثر عليها نافقة في الغابات الماطرة.

ويبلغ معدل الوفاة لحالات الإصابة بالمرض 50% تقريباً في المتوسط.

مرض غامض في إثيوبيا

في 20 فبراير الماضي، أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن إثيوبيا تشهد انتشار مرض غامض يفتك بالسكان.

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ينتشر المرض القاتل عبر القرى المتواجدة بالقرب من مشروع صيني للغاز الطبيعي في المنطقة الصومالية الإثيوبية، وبحسب السكان المحليين والمسؤولين الذين تحدثوا إلى الجارديان، فقد عانى عدد من المواطنين في المنطقة من أعراض غريبة أدت إلى وفاتهم في النهاية.

هذه الأعراض هي، اصفرار في العين، واليدين، ثم نزيف من الأنف والفم، بعد ذلك يبدأ الجسم في التورم، قبل أن ينهار من الحمى.

ولم يتضح الأسباب وراء المرض، ونفى المسؤولون في الحكومة الفيدرالية في أديس أبابا المزاعم المتعلقة بأزمة صحية وبيئية في المنطقة الصومالية، أو أي مشاكل تتعلق بمشاريع الطاقة واسعة النطاق هناك.

ويشك المواطنين في المنطقة من أن المرض يرجع إلى النفايات الكيميائية الخطيرة التي سممت المياه هناك.

قال خضر وهو مواطن إثيوبي، "إن السموم التي تتدفق في هطول الأمطار من حقل غاز كالوب هي المسؤولة عن هذا الوباء".

وبحسب مستشار للحكومة الصومالية الإقليمية، لم يكشف عن هويته، "هناك أمراض جديدة لم يسبق رؤيتها من قبل في هذه المنطقة"

حمى الخنازير

أكدت الصين تسجيل حالات مصابة بحمى الخنازير الإفريقية، في نفس الوقت الذي تحاول فيه القضاء على فيروس كورونا، بحسب ما أكدت شبكة "سكاي نيوز عربية"، أول أمس.

واكتشفت حالة الإصابة الأولى بحمى الخنازير الأفريقية في إقليم قانسو، بينما كانت شاحنتان تنقلان 320 خنزيرا إلى مقاطعة منغين، حيث نفقت ثلاثة خنازير.

المرض وصل إلى كوريا الجنوبية حيث سجلت السبت الماضي، 12 حالة إصابة بحمى الخنازير الإفريقية في دببة برية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.