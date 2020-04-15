بعد تأكيد "الإفتاء".. كيف يقوي صيام رمضان مناعة الجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قالت دار الإفتاء المصرية، أمس، إنها عقدت اجتماعا مع لجنة طبية وأجمعت أن فيروس "كورونا" لا يؤثر على صوم رمضان، موضحة أن اللجنة الطبية أكدت أن الصوم يقوي المناعة في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ومواجهة الفيروس القاتل، يعتمد في الأساس على مناعة الشخص، ومع الصيام الذي يؤدي إلى جفاف الحلق لفترات طويلة دون سوائل، يتساءل كثيرون حول كيف يقوي الصيام مناعة الجسم؟

يوضح الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية لـ"الخليج 365" لـ"الخليج 365" أن الصيام يعزز جهاز المناعة، ويرفع من وظائفه، حيث إنه يعمل على تجويع الخلايا ويشجع الجسم على التهام الخلايا الزائدة والأجسام الغريبة.

وأضاف: "يتمثل ذلك في تنشيط عمليات التمثيل الغذائي والهدم والبناء والتخلص من السموم والزائد عن حاجة الجسم، وبالتالي يتحسن أداءه من الداخل، بشكل عام، وتتحسن الثوابت الحيوية في الدم، لذا ينصح الأطباء المرضى بعمل الفحوصات والتحاليل على الريق (صايم)".

ونصح استشاري التغذية باستغلال فترة الصيام لتعزيز الجهاز المناعي بالأكلات المرتبطة برمضان، مثل التمر ومنتجات الألبان، خاصة الزبادي؛ لما له من قدرة على رفع أداء جهاز المناعة، وبالتالي تناوله في وجبة السحور يعزز المناعة.

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وأوضح أنه يجب تهيئة المعدة عند تناول الطعام بعد الصيام لتجنب عصر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي، وتناول التمر والعمل على راحة المعدة لدقائق ثم تواصل الوجبة الأساسية، ولكن بكميات مناسبة.

كما نصح "حماد" بالتنوع والتوازن والاعتماد على البروتين بصفة خاصة لدخول البروتين في تكوين خلايا الجهاز المناعي، والاهتمام بوجود السلطة كعنصر أساسي على السفرة لما تحتويه من فيتامينات خاصة فيتاميني "سي" و"أ" والخضراوات الورقية.

وشدد على ضرورة تجنب الإكثار من السكريات والحلويات، لذا عند تناول حلويات شرقية مرتبطة برمضان كالقطايف والكنافة يجب تحليتها بالعسل الأبيض، والحرص على الوجبات البينية بين الفطار والسحور، التي تتمثل في الفواكه والمكسرات الشعبية مثل السوداني غير المملح حتى لا تسبب بالعطش في نهار رمضان، والسمسم، لاحتوائهما على الفيتامينات، والياميش وقمر الدين والمشمش المجفف، إذ تعمل أيضا على تعزيز جهاز المناعة.

وأشار "حماد" إلى ضرورة تناول الماء والسوائل بشكل عام بين فترتي الصيام والسحور، بمعدل كل ساعة كوب ماء على الأقل وتدريج الكميات، ما يوفر حاجة الجسم للسوائل وعدم جفاف الحلق، وكذلك المشروبات المرتبطة برمضان، مثل التمر هندي، ولكن من الأفضل أن يكون طبيعيا مع عدم الإفراط في التحلية بالسكر؛ لأن السكر والملح يضعف المناعة.

وأخيرًا، نصح بأن تحتوي وجبة السحور على البقوليات، مثل الفول الغني بالبروتين الذي يرفع المناعة، ومصدر حيواني جيد مثل البيض والجبن.