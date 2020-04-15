نور اللبنانية تتحدث عن حياتها الشخصية: متزوجة وأم لطفلين.. واسمي ماريان

كشفت الفنانة اللبنانية نور، عن جوانب من حياتها الشخصية، وذلك عبر خاصية القصص المصورة على إنستجرام، بعدما طرح عليها متابعوها عددا من الأسئلة وأجابت عليها.

وكان من ضمن الأسئلة التي أجابت عنها الفنانة اللبنانية، عن زواجها، إذ كشفت أنها متزوجة ولديها طفلان "ليوناردو وليديا".

وعن اسمها الحقيقي ذكرت الفنانة اللبنانية، أن "ماريان" هو اسمها الحقيقي، كما أوضحت أنها تشارك في رمضان المقبل، بشخصية "علا" في مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان.

Advertisements

كما ذكرت أن أغينة "نور عيني" للفنان تامر حسني، هي أكثر أغنية تحب سماعها، أما أغنية فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، فهي أكثر أغنية تحبها للفنان مصطفى قمر.

وكشفت أيضًا عن أكثر المواقف التي لا تنساها في مصر: "كان في أغنية لبنانية للفنان وليد توفيق.. بيقول فيها على كوبري 6 أكتوبر أنا شفت غزال متحير.. فأنا كنت دايما بسمعها على كوبري ستك توبر أنا كنت بشوف غزال متحير ومفمهتش الأغنية غير لما رجعت مصر".