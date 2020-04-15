صورة نادرة لابنة يوسف شعبان من أخت الملك فاروق: "بناته كلهم مزز"

عقب ظهور ابنته زينب، لأول مرة منذ يومين، نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، صورة قالت إنها لابنة الفنان يوسف شعبان، من زوجته السابقة نادية إسماعيل شيرين، ابنة الأميرة فوزية (سيناء)، خلال حفل زفافها.

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وذلك عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "ما شاء الله بناته كلهم مزز".

وكان اسم الفنان يوسف شعبان، تصدر محركات البحث على الإنترنت، بعدما ظهرت ابنته زينب، للمرة الأولى على الشاشة، عبر برنامج "ليالي الكويت".

وتحدثت "زينب" عن الفنان الأب، خلال تواجده معهما، قائلة: "برغم أنه فنان كبير لكنه متواضع، بحب أسمع منه واتكلم معاه، خصوصا عن الفنانين المصريين".

وكان سبق للفنان الزواج من الفنانة ليلى طاهر، لمدة أربع سنوات، ثم تزوج من ابنة الأميرة فوزية التي أنجب منها ابنته سيناء، ثم زوجته الحالية، وهي سيدة كويتية تُدعى إيمان الشريعان، وأنجب منها ابنته زينب وولده مروان.