شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان، متابعيها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قديم يعود لعام 1992.
وأظهر المقطع، الفنانة هيفاء وهبي، منذ 28 عاما، وهي تتحدث عن برنامجها المفضل حينها (عالم الكرة)، حيث بدت بملامح متغيرة وشعر كيرلي أسود، وبشرة أغمق مما عليها اليوم، وشفاة مختلفة تماما.
وعلقت العيدان، قائلة: "صدمة.. هيفاء وهبي واحدة تانية خالص".
وسرعان ما تصدرت الفنانة اللبنانية محركات البحث على الإنترنت بسبب المقطع.
يذكر أن "هيفاء" شاركت مؤخرا الفنانة إليسا، في أحدث فيديو كليب من الحجر المنزلي "هنغني كمان وكمان".
كانت هذه تفاصيل خبر "واحدة تانية".. مي العيدان تنشر فيديو لـ هيفاء وهبي منذ 28 عاما: ملامح صادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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