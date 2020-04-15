إطلالات متنوعة من رضوى الشربيني

تتأنق الإعلامية المصرية رضوى الشربيني بالعديد من الإطلالات المذهلة، جمعنا لكن أبرزها اليوم؛ لتظهرن بإطلالات لا مثيل لها من موضة ٢٠٢٠.



إطلالات التنورة

تأنقت رضوى مؤخرًا بإطلالتين عصريتين بالتنورة، كانت الأولى بتنورة بيضاء مرسومة بطبعات الصحيفة، وأكملتها ببلوزة سوداء صوفية وحذاء بوت طويل، ونسقت الإطلالة الأخرى من تنورة بكاروهات حمراء مع معطف جلدي أسود لإطلالة عملية.



تنسيقات الجمبسوت

واختارت رضوى عدة إطلالات بالجمبسوت لزيّ شبابي، كان منها جمبسوت أسود مزين بسحابات وحزام جلدي، وتجملت بجمبسوت مخملي مزين بالأبيض، فيما تزينت بجمبسوت من الجينز الأزرق البسيط.

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خيارات كاجوال بالبنطال

تمتاز الخيارات الكاجوال اليومية بالراحة والانسيابية في التحرك، ومن أبرز خيارات رضوى بنطال أسود ومعطف بنفسجي، وبنطال جينز مع بلوزة صوفية باللون الأبيض لإطلالتين بسيطتين، وظهرت أيضًا ببنطال من الكاروهات مع بلوزة سوداء، وبنطال من المخمل الأسود مع بلوزة فضية مليئة باللمعة، وأطلّت ببنطال أسود مع معطف ملون برسمات كرتونية.

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