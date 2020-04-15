9 إطلالات أنيقة بالبنطلون الرياضي من وحي النجمات

معظم المشاهير يميلون إلى ارتداء أزياء يومية بسيطة خارج السجادة الحمراء، لكنهم بطبيعة الحال يعرفون جيدًا كيف يحولون إطلالة كاجوال إلى إطلالة أنيقة، على سبيل المثال الأسابيع الأخيرة تألقت العديد من النجمات بالبنطلون الرياضي لكن بطريقة جذابة ومميزة.

من كيندال جينر إلى زيندايا مرورا بجينيفر لوبيز وغيرهن من النجمات الأنيقات، اكتشفي معنا 9 تنسيقات جذابة للبنطلون الرياضي مع قطع موجودة حتمًا في خزانة ملابسك.

إلسا هوسك

تألقت العارضة الجذابة بقميص رياضي وردي من سوبريم مع بنطلون مطابق، وأنهت إطلالتها بمعطف ترانش خفيف من بربري وزوج من النظارات الشمسية بإطارات بطبعة السلحفاة، وأحذية رياضية مكتنزة من أديداس أوريجينال.

زيندايا

اختارت النجمة الشابة تنسيق إطلالتها الرياضية الكاجوال المكونة من بنطلون رياضي وقميص تيشرت غرافيكي مع معطف طويل حريري وحقيبة باغيت بحجم كبير من فندي وزوج من الأحذية الرياضية.

إيميليا راتاجكوسكي

تعشق إيميليا الإطلالات المحايدة لذا فقد فضلت تنسيق بدلتها الرياضية البيضاء الفضفاضة مع معطف طويل في ظل الكريمي وزوج من الأحذية الرياضية البيضاء.

صوفي ترنر

أما الممثلة صوفي ترنر، ففضلت تشجيع فريقها الرياضي المفضل بارتداء بدلة كاملة من الرأس إلى أخمص القدمين تحمل شعار الفريق مع زوج من الأحذية الرياضية البيضاء.

جينيفر لوبيز

واعتمدت جنيفر لوبيز إطلالة كاملة محايدة في ظل الأوف وايت مكونة من بدلة رياضية مع زوج من النظارات الشمسية والأحذية الرياضية المكتنزة.

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اليساندرا أمبروسيو

أليساندو بدورها فضلت تنسيق بدلتها الرياضية في ظل الفوشيا مع قبعة بيسبول في ظل الأخضر العسكري وزوج من النظارات الشمسية السوداء وحقيبة كرسبودي صغيرة في ظل الأخضر.

كيندال جينر

اعتمدت العارضة كيندال جينر إطلالة متناقضة وفضلت تنسيق بنطلونها الرياضي الأسود مع قميص أخضر وزوج من الأحذية الرياضية البيضاء وحقيبة دافل مطبعة بالشعار من لوي فيتون.

تريسي إليس روس

تألقت الممثلة تريسي إليس روس بإطلالة كاملة في ظل الأسود بالكامل – بدءا من بدلتها الرياضية وصولا إلى معطفها البافر الطويل وحقيبة اليد الضخمة.

كاتي هولمز

أثبتت كاتي هولمز أن ربط سترة حول الخصر عند ارتداء بنطلون رياضي وقميص تيشرت يجعل الإطلالة تبدو أكثر أناقة.

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