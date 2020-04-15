موضة الأبيض والأسود من رينة فرح في ٢٠٢٠

اعتمدت الفاشينيستا ومقدِّمة البرامج رينة فرح على موضة إطلالات اللونين الأسود والأبيض في مظهرها اليومي لهذا العام، لذا جمعنا لَكُنَّ أبرز إطلالاتها بهذه الصيحة؛ للتأنق بمظهر لا مثيل له.

المعاطف السوداء من وحي رينة فرح

تُعتبر المعاطف السوداء من أبرز الخيارات في إطلالات رينة لهذا العام، ومنها تأنَّقت بمعطف أسود ذي أكمام منفوخة مع تنورة قصيرة سوداء وبلوزة بيضاء لإطلالة أنثوية، وتجملت ببنطال ومعطف يكسوهما اللون الأسود مع بلوزة سوداء لزيٍّ رياضي، وتزينت بتنورة طويلة سوداء ومعطف أسود عملي مع بلوزة بيضاء مزينة بشكل بسيط وناعم لمظهر عملي أنيق، وتميزت بإطلالة أنيقة وبسيطة بمعطف وبنطال يكسوهما اللون الأسود مع بلوزة بيضاء بسيطة.

تنسيقات قطع الكاروهات

تُعَدُّ قطع الكاروهات باللونين الأسود والأبيض من أكثر القطع البارزة في صيحات الأعوام السابقة، لذا ظهرت رينة بمعطف من الكاروهات باللونين الأسود والأبيض مزين بحزام أسود للخصر، واختارت بنطالًا من الكاروهات باللونين الأسود والأبيض مع بلوزة سوداء ناعمة مزينة بأكمام شفافة، ونسقت تنورة قصيرة ومعطفًا من الكاروهات مع بلوزة بيضاء قصيرة مزينة من الأسفل بالأسود

إطلالات القطع الجلدية

القطع الجلدية من أكثر القطع التي تضيف الفخامة والجمال على مُرْتَدِيهَا، لذا ارتدت رينة بنطالًا من الجلد الأسود مع قميص أبيض وبلوزة سوداء صوفية مزينة من الطرفين العلويَّيْن بالأبيض لخيار يناسب العمل، وأطلَّت بتنورة من الجلد الأسود وبلوزة سوداء قطنية مع معطف من الجلد الأسود المزين بشراشيب، وتألقت ببنطال ومعطف مزيَّنَيْن بمطاط مع بلوزة بيضاء لإطلالة أنيقة.

الأزياء البسيطة على طريقة رينة

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لمحبي الإطلالات البسيطة والمريحة المناسبة للظهور اليومي، تجمَّلَت رينة بقميص وتنورة يكسوهما اللون الأبيض، وتزينت بقميص طويل أبيض مع بلوزة سوداء قصيرة، ولخيار أبسط تأنقت بقميص أبيض ناعم وبسيط مع بنطال قطني باللون الأسود، واختارت البنطلونات السوداء مع البلوزات الناعمة التي يكسوها اللون الأسود أيضًا.

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