شقيقة هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها بملابس بيضاء

نشرت فرح شقيقة الفنانة هنا الزاهد صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام.

تألقت شقيقة هنا الزاهد فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلونا أبيض ونسقت معه سترة قطنية بنفس اللون واتسمت بأنها لا تحمل أى نقوشات، مما جعلها تتألق بسيطة غير مبالغ فيها.

وانتعلت شقيقة هنا الزاهد حذاء أبيض ذا كعب عالى باللون الأبيض، ولم تتكلف فرح الزاهد فى ارتداء الاكسسوارات ولكنها اعتمدت على أقراط بسيطة فقط.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت شقيقة هنا الزاهد على خصلات شعرها المرفوعة، فيما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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