هذا الموسم ستجدين في مختلف صيحات الشعر ما يرضيكِ وما ترغبين باتّباعها. استوحي من منصّات عروض ربيع وصيف 2020 تسريحة الشعر التي تعجبكِ.

تسريحات الشعر الرائجة لموسم ربيع 2020

تسريحة الشعر الرطب



تسريحة الشعر الرطب صيحة باتت شبه دائمة ضمن مواسم الموضة، وهذا الموسم ظهرت في العديد من العروض لأشهر دور الأزياء على غرار Versace... قد تبدو هذه التسريحة صعبة التنفيذ، إلّا أنها أسهل ممّا تتخيلين عند اللجوء للمستحضرات المخصّصة لها والمتوفّرة عند مختلف دور العناية بالشعر.

تسريحة الفرق النصفي

تسريحة الفرق النصفي أنيقة، عصريّة وتلائم مختلف المناسبات وأشكال الوجوه. صور منصّة عرض Chanel ستشجّعكِ على اعتمادها. فقط احرصي أن يكون الفرق محدّداً والجهتان متساويتين.



تسريحة الفرق الكبير الجانبي

تسريحة الفرق الكبير الجانبي تعود للرواج من حقبة التسعينيّات لتمنحكِ إطلالة أنثوية، لكن ملفتة. أفضل ما فيها، أنها لا تتطلّب مجهوداً أو وقتأ لتنفيذها، وتتماشى مع كل الأساليب التي يمكن أن تعتمديها.

تسريحة الضفائر المزدوجة

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تسريحة الضفائر المزدوجة التي لاقت رواجاً في التسعينيات والتي تذكّرنا بإطلالات تلميذات المدرسة عادت هذا الربيع بأسلوب عصري وأكثر نضوجاً، لذا لا تغفلي عن اعتمادها مع لوكاتكِ الكاجوال.

تسريحة الكعكة المنخفضة



تسريحة الكعكة المنخفضة رافقت مختلف الحقبات، منها الستينيات. هي التي تذكّرنا بجداتنا ونجمات الزمن الجميل، تعود هذا الربيع بطريقة عصرية ومنمّقة كالعادة ومرفقة بأكسسوار جريء كما ظهرت في عرض Mugler.

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