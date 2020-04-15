محمد رمضان ينشر صورته مع ابنته حنين: أول فرحة في حياتي

يشارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، عبر حساباته على "السوشيال ميديا" بصوره مع أبنائه، وغالبًا ما يظهر "علي وكنز" لتغيب ابنته الكبرى "حنين" عن معظم الصور.

ونشر "رمضان" عبر حسابه الرسمي على إنستجرامن صورة له مع ابنته حنين، معلقًا عليها: "حبيبتي حنين محمد رمضان، بنتي الكبيرة وأول فرحة في حياتي، ربنا يحفظها ويحميها هي وعلي وكنز".

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وتفاعل متابعوه مع الصورة فكان من ضمن التعليقات: "ما محلاكم"، "ربنا يخليكم لبعض"، "منورين".

ويذكر أن محمد رمضان، تزوج عام 2008، لمدة 4 سنوات، وأنجب ابنته الكبرى "حنين"، ثم تزوج من نسرين عبدالفتاح، ورزقا بطفلين: "علي" و"كنز".