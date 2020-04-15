الامارات | وصية أوروبية: علينا التعايش مع كورونا حتى تطوير لقاح أو علاج

شكرا لقرائتكم خبر عن وصية أوروبية: علينا التعايش مع كورونا حتى تطوير لقاح أو علاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، لاين اليوم الأربعاء أنها ستنظم مؤتمراً عبر الانترنت للجهات المانحة في الرابع من مايو لجمع أموال تخصص للأبحاث لتطوير لقاح وعلاجات ضد وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأوضحت فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي أن «اللقاح أفضل فرصة جماعية للانتصار على الفيروس». وأضافت «سيسمح المؤتمر بالتطرق إلى مسألة العجز في التمويلات الفورية وإيجاد حلول مبتكرة ومنصفة».

وتابعت أن اتصالات اجريت مع منظمات كبرى وسيعقد المؤتمر بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية «وآمل في أن تلبي الدول والمنظمات في العالم أجمع هذا النداء».

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وعرضت فون دير لاين، بحضور رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، خارطة طريق لخروج منسق للاتحاد الأوروبي من العزل.

وجاء في سلسلة التوصيات الموجهة إلى الدول الأعضاء: «من الواضح أنه سيتعين على المجتمعات التعايش مع الفيروس إلى حين تطوير لقاح أو علاج».

ومطلع الأسبوع رأت منظمة الصحة أن تطوير لقاح «آمن وفعال» ضروري لوقف كلي لتفشي وباء كوفيد-19 الذي أودى بأكثر من 120 ألف شخص في العالم.

وبدأ سباق عالمي لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. وأعلنت مجموعتا الأدوية العملاقتان سانوفي و«غلاكسو سميث كلاين» أمس الثلاثاء نيتهما توحيد جهودهما لتطوير لقاح ضد «كوفيد-19» وتأملان أن تتمكنا بفضل هذا التعاون من تحقيق نتيجة بحلول عام 2021.