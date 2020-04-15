الامارات | الماء والليمون على الريق هل يساعدان على خسارة الوزن؟.. خبراء يجيبون

شكرا لقرائتكم خبر عن الماء والليمون على الريق هل يساعدان على خسارة الوزن؟.. خبراء يجيبون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الكثير من الناس يشعرون بصعوبة في السيطرة على نظام غذائي يضمن عدم زيادة كبيرة في الوزن، وقت الحجر، ومن أشهر الوصفات المنتشرة شعبيا هي شرب الماء مع الليمون على الريق كل صباح، فهل تساعد حقاً في إنقاص الوزن؟

خبراء تغذية أكدوا أن تناول الماء والليمون على الريق يساعد على تخفيض الوزن كما أنه ينقي السموم من الجسم، فعند تناول هذا المشروب على معدة فارغة يساعد ذلك على إفراز العصارة الصفراء، وإذا كانت هناك أي بقايا طعام في المعدة فالعصارة الصفراء تلك سوف تساعد على هضمه وتنظف الأمعاء من السموم.

اثبتت الدراسات أنه كلما كانت الأمعاء أنظف كلما كانت عملية خسارة الوزن أسهل وأكثر فاعلية حيث تتحسن نسبة الأيض في الجسم وبالتالي يتمكن من الاستفادة من الطعام والشعور بالشبع لفترة أطول.

فوائد تناول الماء مع الليمون على الريق لا تقتصر على تحسين عمل الجهاز الهضمي فحسب بل تمتد أيضاً إلى تحسين حالة البشرة حيث يحتوي الليمون على فوائد عديدة ومضادات للأكسدة تحسن من شكل الجلد وتساعد في إبطاء الشيخوخة ومحاربة التجاعيد من داخل الجسم نفسه، أيضاً يحسن من عمل المفاصل لأن هذا المشروب يطهر الجسم من حمض البوريك الذي يتراكم على المفاصل مع التقدم في العمر ويتسبب في آلام المفاصل.

هناك بعض المخاطر المتعلقة بشرب الماء على الليمون على الريق، فمن يعاني من مشاكل التهاب المعدة وغيرها يمكن أن يسبب له هذا المشروب ألم المعدة ويزيد من الالتهاب كما أن الإفراط في تناوله يسبب أضرار كبيرة لميناء الأسنان ويجب تنظيفها جيداً بعد تناوله.

أما عن عدد المرات التي يجب تناول فيها هذا المشروب فينصح الأطباء بضرورة تناول هذا المشروب مرة واحدة فقط في اليوم والاكتفاء بليمونتين على كوب الماء الكبير كما يمكن إضافة بعض العسل لإضافة بعض المذاق إليه.