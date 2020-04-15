القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة سلاف فواخرجي متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة. تألقت سلاف فواخرجي فى الصور بإطلالة محتشمة، وظهرت ببلوزة أنيقة مصنعة من القماش الشيفون الفخم واتسم التصميم بأنه مزين بالورد الأبيض، ونسقت معها جيبة باللون الأبيض. تفضل سلاف فواخرجي دائما البساطة وعدم المبالغة في استخدام مساحيق التجميل، سواء فى النهار أو عند حضورها المناسبات والمهرجانات، وتميل إلى استخدام ألوان المكياج الترابية والهادئة التى تعزز من جمال ملامحها.

فيعد المكياج الهادئ أحد أساليب المكياج المفضلة لدى سلاف وتعتمده في الكثير من إطلالاتها، كما بدت بتسريحة شعر جذابة وغير تقليدية، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام. Advertisements قد يهمك أيضا: خطوات تطبيق مكياج عرائس خفيف صيحة المكياج الأسود تعود بقوة في عالم الجمال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلاف فواخرجي تبهر متابعيها بمكياج جذاب وإطلالة محتشمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.