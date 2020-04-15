نقشة "البلوكا دوت" تفرض نفسها بقوة في صيف 2020

عادت نقشة البولكا دوت لتفرض نفسها بقوة في صيف 2020 بين الصيحات الرائجة لهذا الموسم، من التصاميم التي قدّمتها دور الأزياء في أسابيع الموضة لربيع وصيف 2020، إلى إطلالات مدونات الموضة والفاشنيستا، تسيطر هذه النقشة على باقي الطبعات هذا الموسم. تابعي معنا أجمل التنسيقات بنقشة البولكا دوت لتتألقي بها بدورك هذا الصيف.

سواء في الإطلالات اليومية الكاجوال أو فساتين السهرة الطويلة، تمنحك هذه الصيحة أسلوباً كلاسيكياً Vintage مع لمسة عصرية، سواء من خلال إعتماد الأبيض والأسود أو الألوان الأخرى.

ظهرت هذه الصيحة في تصاميم مجموعات كل من دور Gucci وكارولينا هيريرا Carolina Herrera عبر الفساتين الأنثوية بقصات عصرية سواء قصيرة أو طويلة، كذلك مارك جايكوب Marc Jacobs بإطلالات من وحي السبعينيات.

أما مايكل كورس فقدّم إطلالات صيفية بنقشة البولكا دوت تمنحك إطلالة عصرية وأنيقة في الوقت نفسه في الوقت ذاته، وإذا كنت من محبيّ البدلة، إعتمدي نسخة عصرية من توقيع دار بالمان Balmain تألفت من بلايزر وكروب توب وسروال ضيّق.

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