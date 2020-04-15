بإطلالة عصرية ميساء مغربي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة ميساء مغربي صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير، وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

وخطفت ميساء مغربى الأنظار فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت تى شيرت أبيض من دار الأزياء العالمية CHANEL، مع جيبة ذات كرانيش باللون البينك من Dior.

وانتعلت ميساء مغربى حذاء مسطحا باللون الأبيض، فيما تزينت بمجموعة من المجوهرات العصرية التى حملت توقيع S A R K Y J E W E L R Y.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميساء مغربى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع ألوان إطلالتها.

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