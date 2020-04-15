هيفاء وهبي تبرز جمال أنوثتها بـ 5 صور جرئية ومثيرة

القاهرة - لايف ستايل
تتصدر الفنانة هيفاء وهبي تريند جوجل، كما تحرص على متابعة جماهيرها بأحدث الصور واللقطات المميزة التي تبرز جمالها، وأناقتها، وذلك من خلال حسابها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
كما تفضل الفنانة هيفاء وهبي، ارتداء الفساتين المفتوحة من الجانب، أو ارتداء الملابس الكاجوال المائلة للرياضية التي تبرز جمالها ورشاقتها.
وتميل إلى الألوان الترابية التى تبرز جمال عيونها، وتضع لمسات رقيقة من البلاشر البرونزي الذى يتناسب مع لون بشرتها.
كما تفضل هيفاء وهبي، أن تترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة، وتفضل التجديد فى ألوان الشعر التى تتناسب مع صيحات الموضة.
وتختار هيفاء وهبي، الألوان الفضية فى الأكسسوارات التى تبرز جمال إطلالتها، وأناقتها.
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