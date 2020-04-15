بالصور.. كيف تري الحيوانات العالم بأعينهم مقارنة بالإنسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

قد يبدو العالم كمكان ملون، ويعتمد على ما تسمح لك عينيك برؤيته. البشر، على سبيل المثال، يرون ثلاثة ألوان فقط: الأحمر والأزرق والأخضر، ولكن هذا يسمح لنا برؤية ملايين الألوان المشتقة منها.

في حين أن الحيوانات لديها عيون تجمع بين جميع أنواع "الرؤية" المختلفة، حتى أن بعضها قادر على رؤية الألوان التي لا يمكننا تخيلها أو رؤيتها كبشر.

نستعرض لكم ما يمكن للحيوانات رؤيته من خلال أعينهم، وفقاً لموقع Bright Side الأمريكي.

1- الطيور

الطيور لديها 4 أنواع من الخلايا المخروطية في أعينها، في حين أن البشر لديهم 3 فقط، لذا يمكنهم رؤية الأشعة فوق بنفسجية، ورؤية ألوان أكثر مما نرى كبشر، فلا يوجد طائران متشابهان. ويعتقد أن عددًا قليلاً فقط من الطيور، مثل الكناري، قادر على رؤية اللون الأزرق.

2- القطط

تتميز القطط بأن لديها قضبان في عيونها أكثر مما لدينا، ما يسمح لها بالرؤية في الضوء الضعيف، بشكل عام، يبدو العالم أكثر ضبابية للقطط منه للبشر، ولكن لديهم مجال بصري أكبر، ما يعني أنهم يرون في وقت واحد أكثر مما نرى، يمكننا رؤية 180 درجة حولنا، لكن القطط ترى 200 درجة حولها.

3- الجمبري

قد يكون للجمبري واحدة من أعقد العيون التي عرفها الإنسان: لديهم ما يصل إلى 16 مستقبلا ضوئيا، ومرشحاتهم تقسم الضوء فوق البنفسجي إلى ألوان مميزة.

4- الماعز

عند النظر إلى أعين الماعز سوف نلاحظ شيئًا مميزًا في عيونهم، لديهم حدقات مستطيلة، وهذا يسمح لهم بالحصول على إحساس أفضل بالعمق وتحسين الرؤية المحيطية، كما يتحكمون أيضًا في مقدار الضوء الذي يستوعبونه، ما يساعدهم على الرؤية بشكل أفضل في الظلام، ولكن لا يصابون بالعمى خلال النهار.

5- العقارب

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غالبًا ما تحتوي العقارب على عينين في المقدمة، لكنها لا تتوقف عند هذا الحد: يمكن أن يكون لديها ما يصل إلى 5 أزواج إضافية من العيون على الجانب الواحد، على الرغم من وجود الكثير من العيون، يبدو أن عيونهم قادرة فقط على الشعور بالفرق بين الظلام والضوء وربما الحركة، وبعض العقارب ليس لها عيون على الإطلاق.

6- الخفافيش

على الرغم من القول المأثور، الخفافيش ليست في الواقع كائن أعمى، ولكنهم يستخدمون آذانهم للعثور على الطعام في عملية تسمى تحديد الموقع بالصدى، والتي تتيح لهم "الرؤية" في الظلام، لكنهم ما زالوا يستخدمون أعينهم في الأنشطة اليومية والتفاعلات الاجتماعية.

يختلف ما يراه الخفاش بالفعل باختلاف الأنواع: فالكثير منها مصاب بعمى الألوان تمامًا بينما يمكن للآخرين رؤية ألوان معينة بفضل البروتينات في عيونهم، يمكن لبعضهم رؤية اللون الأحمر، وهو لون لا يمكن للكثير من الحيوانات رؤيته.

7- الفئران

لا تستخدم الفئران عينها كثيراً، لأنها تعيش تحت الأرض، ولكن يمكنها اكتشاف الفرق بين الضوء والظلام، فإن معظم الفئران لديها في الواقع عيون خارجية، حتى لو كانت صغيرة للغاية، ما قد يسمح لها برؤية اللون، كما تتميز عيونهم بأن لديها بعض الحساسية للضوء الأزرق والأخضر والأصفر، ما يشير إلى أنها ليست في الواقع ليست مصابة بعمى الألوان، ولكن لا يمكنهم رؤية اللون الأحمر، فإن الاستثناء الوحيد هو الفئران العمياء، التي تغطي عينها بالفعل طبقة من الجلد ولا يبدو أنها تتفاعل مع الضوء بسبب وجود هذه الطبقة.

8- الأرانب

لا تستطيع الأرانب رؤية اللون الأحمر، نظرًا لأن الأرانب لديها عيون على جوانب رؤوسها، لذا فيمكنها عادةً الرؤية في اتجاهات أكثر مما يستطيع الناس رؤيته.

9- الحبار

الحبار الضخم لديه واحدة من أكبر العيون في مملكة الحيوان، يمكن مقارنة رؤيتهم بالمنظار، بفضل الصور الفوتوغرافية الخاصة بها، يمكنهم أيضًا إنتاج الضوء للمساعدة في رؤية الفريسة في الظلام.

10- الديدان

العديد من الديدان، وخاصة ديدان الأرض، ليس لديها حتى عيون لتبدأ بها، ولكن ما إذا كانت "ترى" أم لا أمر معقد، لديهم مستقبلات ضوئية، مما يسمح لهم بمعرفة الفرق بين الظلام والضوء، مما يساعدهم على معرفة الفرق بين كونهم فوق وتحت الأرض.