برغم كورونا.. إيطاليان يحتفلان بعيد زواجهما الخمسين داخل العناية المركزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – لمياء يسري:

وسط الأزمة التي تمر بها إيطاليا، من تسجيل ثاني أكبر معدل وفيات في العالم جراء الإصابة بفيروس كورونا، لم ينس زوجان تجاوز عمرهما السبعين، أن يحتفلا بعيد زواجهما الخمسين، ولكن ليس في فندق 5 نجوم، بل في وحدة العناية المركزة.

في الوقت الذي أكدت فيه التقارير الصحفية ارتفاع حالات الطلاق في الصين تأثرًا بالفيروس المستجد، شهدت مستشفى بإقليم ماركي، شرق إيطاليا، ذكرى الزواج الـ50 لزوجين مصابين بكورونا، تم نقلهما للعناية المركزة.

احتفل جانكارلو (73 عاما)، وزوجته ساندرا (71 عاما)، بعيد زواجهما الخمسين وهما يمسكان بيديهما، كما أوضحت صحيفة "thesun" البريطانية.

وفي لفتة فريدة، قالت الصحيفة البريطانية، إن طاقم المستشفى حرص على تنظيم ذكرى الاحتفال للزوجان لإسعادهما في هذه المحنة.

وقالت فيريتي، إحدى ممرضات المستشفى، لوسائل الإعلام الإيطالية المحلية "لقد بكت ساندرا كثيرًا، وليس من أجل نفسها، كانت قلقة بشأن زوجها".

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وأضافت، "لقد أخبرني زوجها أنه يحبها كثيرا، وعندما علمت بقرب ذكرى زواجهما، قررت إقامة حفل بسيط لهما".

وأظهرت الصور طاقمًا يرتدي ملابس واقية كاملة بجانب بالزوجين لالتقاط الصور معا.

قالت فيريتي: "وضعنا شمعة برقم 50 على شكل كعكة صغيرة بدون إشعالها، لأنه لا يمكنك إشعالها بالقرب من خزانات الأكسجين".

وبحسب وسائل إعلام محلية إيطالية، أن الزوجين يتعافان الآن من الفيروس ومن المتوقع أن يغادرا المستشفى معا".

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا، أكثر من 2 مليون شخص، أما عدد الوفيات فقد تخطى 127 ألف حالة حول العالم.