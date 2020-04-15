مستحضرات رخيصة الثمن كيت ميدلتون تستعملها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أبريل 2020 07:42 مساءً - دائماً ما تبدو دوقة كامبريج كيت ميدلتون بمظهر ملكي مشرق ومتوهج. وعلى رغم أننا لا يمكننا جميعاً تجنيد فريق من فناني المكياج والاختصاصيين كذلك الموجود لدى كيت ميدلتون، إلا أن هناك مجموعة من مستحضرات المكياج والعناية بالبشرة تستخدمها الدوقة، والتي تتميز بفاعليتها وأسعارها المعقولة التي لا تتخطى الخمسين دولاراً. وفي هذا المقال، سنعرفك الى مجموعة مستحضرات رخيصة تستخدمها كيت ميدلتون، ستمنحك إطلالة ملكية متوهجة.



Nivea Crème 7$

كريم ترطيب اليدين من نيفيا

تواظب دوقة كامبريج كيت ميدلتون على استخدام هذا الكريم من نيفيا لترطيب يديها والحفاظ عليهما ناعمتين كالحرير. ليس هذا فحسب، فكيت تستخدم الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة من علامة نيفيا، وذلك منذ زمن طويل، والتي تتميز بأسعارها المعقولة جداً ومفعولها المذهل على البشرة.

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Instant Light Natural Lip Perfector 26$

Instant Light Natural Lip Perfector

غالباً ما تظهر كيت ميدلتون بشفاه ندية لامعة، والفضل يعود في ذلك الى مستحضر Instant Light Natural Lip Perfector، الذي يبرز شفتيها ويمنحها لمسة متوهجة جذابة. وهو من علامة كلارنس وسعره لا يتعدى الـ26 دولاراً.



Trilogy Certified Organic Rosehip Oil 45$

زيت بذور الورد

يعد زيت ثمر الورد ركيزة أساسية في روتين العناية بالبشرة اليومي الخاص بالدوقة كيت ميدلتون، فهي تجد أنه أحدث تغييراً مذهلاً في بشرتها، والسبب احتوائه على الأحماض الدهنية المغذية وفيتامينَي A وC، والتي تمتلك قدرة كبيرة على ترطيب البشرة وإصلاحها والتقليل من الشوائب والندوب، إضافة الى أنه يضيء البشرة ويمنحها توهجاً طبيعياً.

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Hypnôse Mascara 28$

ماسكرا Hypnôse

نظراً الى أن الأضواء دائماً ما تكون مسلّطة عليها، فإن كيت ميدلتون بحاجة ماسة الى ماسكرا مضمونة النتائج وتدوم طويلاً. لذلك هي لا تستغني عن Hypnôse Mascara من علامة لانكوم، التي تعمل على تكثيف وتطويل الرموش من دون أن تترك أي تكتلات مزعجة.



Shimmer Brick Highlighter 48$

هايلايتر

في يوم زفافها، أطلت كيت ميدلتون بوجه متلألئ ومتوهج كالماس، والسر وراء ذلك هو Shimmer Brick Highlighter، الذي لا تزال تستخدمه حتى اليوم. فهذا الهابلايتر يسلط الضوء على الملامح الجذابة في وجه كيت ميدلتون. وهو متوافر بنسخة مصغرة ملائمة للسفر.

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BOBBI BROWN EYE Shadow 28$

ظلال عيون من بوبي براون

إن ظل العين هذا من بوبي براون، والذي يتوافر بألوان محايدة قريبة الى لون البشرة، مثل العاجي والبيج، هو المستحضر المفضل لدى كيت ميدلتون، وهو نفسه استخدمته خلال زفافها، حيث يمنح عينيها بريقاً جذاباً ومظهراً مضيئاً ومشرقاً.

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