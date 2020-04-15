الفاشينيستا يحوّلن الوسادة إلى فساتين في تحدي الحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أبريل 2020 07:42 مساءً - الكثير من التحديات بدأت تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في فترة الحجر المنزلي، كنوع من النشاط لكسر الروتين وإبعاد الملل، ومن المدهش سرعة انتشار هذه التحديات عبر العالم، ومؤخراً لفتنا تحدي الوسادة Pillow Challengeالذي انطلق على الإنستقرام وتطبيق تيك توك، وانتشر بشكل كبير حول العالم، وفكرته الأساسية هي ابتكار إطلالة للسهرة من الوسادة الخاصة بالنوم، وقد شاهدنا عدداً كبيراً من الفاشينيستا حول العالم وقد شاركن في هذا التحدي، وأبدعن إطلالات طريفة ومرحة عن طريق الوسادة، وإليكِ التفاصيل.

تحدي الوسادة



الفاشينيستا في تحدي الوسادة على إنستقرام

الفاشينيستا في تحدي الوسادة



شاركت الكثيرات من الفاشينيستا في تحدي الوسادة من الوطن العربي وحول العالم أيضاً، وقد بدت إطلالاتهن مبتكرة وطريفة؛ حين حوّلن وسادة النوم إلى ما يشبه الفستان، ولاسيّما أنهن كنّ حريصات على تنسيق واعتماد الإكسسوارات معها، مثل كارن وازن؛ التي قامت بالتحدي مع بناتها التوأم، وقد استعملت وسادة بيضاء وزينتها بحزام جلدي أسود على الخصر من ديورDior ، كذلك الأختان أليس ونادين عبد العزيز اللتان اختارتا وسادات مزركشة، وقامتا بارتدائها كفستان، حيث زينتا خصريهما بالأحزمة الجلدية، ونسقتا مع اللوك حقائب يد فاخرة، ونظارات شمسية عصرية، وأيضاً كارول حنون التي شاركت أيضاً بالتحدي، وحوّلت الوسادة إلى فستان أبيض قصير.

وهنالك أيضاً عدد كبير من الفاشينيستا وعارضات الأزياء العالميات اللواتي شاركن بتحدي الوسادة Pillow Challenge.

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الوسادة ووجودها في الموضة:

الوسادة ووجودها في الموضة



عالم الأزياء غريب وعجيب، ودائماً ما نشاهد فيه الأفكار المبتكرة والسباقة، والتي في الكثير من الأحيان تكون خارجة عن المألوف، الوسادة ليست غريبة عن عالم الموضة، حيث وعلى منصات عروض عدد كبير من دور الأزياء العالمية، شاهدنا الوسادة وقد تم استخدامها بوسائل مختلفة، مثل دار فيكتور أند رولف Viktor & Rolfالتي كانت السباقة لهذه الفكرة، وأيضاً دار ميزون مارجيلا Maison Margiela، وكالفين كلاين Calvin Klein، وغوتشي Gucci ، وغيرها.



شاهدي الفاشينيستا حول العالم، وكيف شاركن في تحدي الوسادة Pillow Challengeعلى إنستقرام وتيك توك في فترة الحجر المنزلي، وكيف حوّلن وسادة النوم إلى فساتين سهرة.

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