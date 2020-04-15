تنسيقات مريحة للحَجْرِ وأخرى شبابية من موديل روز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أبريل 2020 07:42 مساءً - تعتمد روز العديد من الإطلالات المناسبة لكل المناسبات، ومن أحدث خياراتها جمعنا لكن إطلالات مناسبة لفترة الحَجْرِ المنزلي، وأخرى لما بعد الحجر؛ للتأنُّق بقطع مذهلة وأنيقة.



تنسيقات الحجر المنزلي من موديل روز

إطلالات الموديل روز



نسقت روز العديد من الخيارات لإطلالات الحجر المنزلي، منها بنطال من القطن وبلوزة قصيرة قطنية باللون الرمادي، واختارت بنطالًا من الجينز الأزرق مع بلوزة فوشيا، وأطلَّت بشورت جينز مع بلوزة بيضاء قصيرة، كما ارتدت بنطالًا من القطن الزيتي مع بلوزة صوفية باللون البيج.

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إطلالات شبابية للخروج بعد فترة الحجر

إطلالات الموديل روز



لإطلالات شبابية أنيقة على طريقة روز، يمكنك الظهور ببنطال جينز مع تيشيرت ميكي ومعطف صوفيٍّ بسيط، أو التأنق ببلوفر أسود مزين برسوم مع بنطال جينز، أو التزين بجمبسوت من الجلد الأحمر المصمم بشكل ناعم وبسيط، كما تجملت روز ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء مزينة بشراشيب في الأكمام، واعتمدت بنطالًا من الجينز مع بلوزة بيضاء ومعطف بني لخيار مناسب للربيع.