إطلالات كايا جربر الرياضية استوحي منها لممارسة التمارين المنزلية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أبريل 2020 07:42 مساءً - كايا جربر Kaia Gerber عارضة الأزياء الشابة الأكثر شهرة في العالم، حيث، وفي جميع مواسم أسابيع الموضة، نراها على منصات عروض كبرى دور الأزياء العالمية، وعلى الرغم من نحافتها وجسمها الرشيق، غير أنها مثابرة على ممارسة التمارين الرياضية، ولهذا كثيراً ما نراها في الأزياء الرياضية في المشاوير الصباحية، قبل دخولها الجيم أو بعد خروجها منه، واليوم جمعنا بالصور إطلالات كايا جربر الرياضية لتستوحي منها أفكارا وتمارسي الرياضة المنزلية في فترة الحجر الصحي، وإليك بعض الأمثلة.



كايا جربر في إطلالة رياضية باللونين الأسود والأبيض:

كايا جربر في اطلالة رياضية باللونين الأسود والأبيض



إطلالة رياضية عملية نسقتها كايا جربر Kaia Gerber مثالية لممارسة التمارين الرياضية المنزلية، حيث اختارت سروالا مطاطيا باللون الأسود خصره عال وأرجله ضيقة، ونسقت معه توب رياضية قصيرة باللون الأبيض، وأكملت اللوك بحذاء باللون الزهري الفاتح مزين بالأربطة.

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تنسيق رياضي مريح من كايا جربر:

لوك كاجوال رياضي في البنطلون المطاطي مع السويتشرت



اعتمدت كايا جربر Kaia Gerber تنسيقا رياضيا مريحا تستطيعين أن تستوحي منه لممارسة التمارين المنزلية. وقد اختارت فيه بنطلون مطاطيا باللون الأسود مع توب باللون الرمادي، ومعهما اعتمدت حذاء رياضيا باللونين الأسود والأبيض من أديداس Adidas.

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لوك رياضي مميز نسقته كايا جربر:

اطلالة رياضية شبابية اعتمدتها كايا جربر





غالباً ما تميل كايا جربر Kaia Gerber إلى اعتماد اللون الأسود في إطلالاتها الرياضية، لكنها دائماً ما تنسقها بأسلوب شبابي وملفت، مثل هذه الإطلالة التي اعتمدت فيها تنسيقا رياضيا مؤلفا من سروال مطاطي مع توب قصيرة باللون الأسود، ومن فوقهما نسقت قميص اوفر سايز بنقشة الكارو.

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إطلالة رياضية بالشورت على طريقة كايا جربر:

كايا جربر في لوك رياضي في الشورت



نسقت كايا جربر Kaia Gerber إطلالة رياضية بالشورت المطاطي الضيق، الذي وصل طوله أعلى حد الركبة. وقد اختارت معه توب قصيرة باللون الأبيض، ومن فوقهما سترة من القطن باللون الرمادي الداكن، وأكملت اللوك بحذاء كونفرس convers.



إطلالات كايا جربر الرياضية المتنوعة والعملية، استوحي منها أفكارا لتتشجعي على ممارسة التمارين المنزلية في الحجر المنزلي الوقائي من فيروس كورونا، ولتحافظي على رشاقتك وصحتك.

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