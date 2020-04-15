موديلات فساتين مشجرة بالورود لاطلالاتك الصيفية 

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أبريل 2020 07:42 مساءً - تبحث السيدات عن ملابس تشعرهن بالراحة وحرية الحركة لموسم ربيع صيف 2020 . وللحصول على إطلالات نابضة بالحيوية، اختاري أجمل فساتين مشجرة بنقشات الورود من أحدث عروض أزياء 2020
شاهدي مجموعة الفساتين المشجرة بالورود واختاري منها ما يناسبك.
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فساتين بادجلي ميشكا Badgley Mischka
قدمت ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka فستين بنقشات الورود وبألوان حيوية وخاصةً اللون الأخضر الفاتح المزين بورود ملونة، وتنوعت التصاميم بين فساتين ضيقة وفساتين واسعة وفساتين قصيرة وفساتين ماكسي.
فساتين بلومارين Blumarine
أيضاً قدمت ماركة بلومارين فساتين بنقشات الورود وبتصاميم مفعمة بالأنوثة والرومانسية، حيث استخدمت قماش الشيفون في تصميم جريء بشق أمامي طويل، فضلاً عن الفستان القصير بقماش الستان.
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فساتين كارولينا هيريرا Carolina Herrera
برزت العديد من موديلات فساتين بنقشات الورود في عرض أزياء كارولينا هيريرا Carolina Herrera 2020، حيث أن طبعات الورود من الصيحات المفضلة لدى الماركة.
وقد قدمت كارولينا هيريرا فساتين بألوان نابضة بالحيوية مثل الوردي والأزرق الفاتح بقماش شفاف، فضلاً عن الفساتين البيضاء المزينة بطبعات الورود الكبيرة.
فساتين مارك جاكوبس Marc Jacobs
قدمت ماركة مارك جاكوبس Marc Jacobs فساتين بنقشات الورود بصيحات الموضة الرائجة، مثل صيحة الأكمام المنفوخة وصيحة الكشكش، واستوحت الفساتين من الطابع الأسباني.
فساتين Prabal Gurung
كما قدمت ماركة Prabal Gurung فساتين بنقشات الورود وقصّات متنوعة تناسب مختلف أشكال الجسم، مثل الفستان الواسع من أسفل الصدر والمزين بالورود الناعمة، والفستان الضيق باللون الأزرق الفاتح مع ورود بألوان حيوية.
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