النظارات الشمسية الملوّنة لصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أبريل 2020 07:42 مساءً - النظارات الشمسية الملوّنة هي واحدة من أسهل الطرق لتغيير ستايل إطلالاتك، وهي تحدّد بكثير من الأحيان مدى أناقتكِ. فالنظارات الشمسية الملوّنة هي شريك أساسي في صناعة الإطلالة مثلها مثل الملابس والساعات والاكسسوارات، بل أحياناً قد تنفرد عن باقي عناصر المظهر بلفت النظر. وعلى عكس ما يُشاع، ليست فقط العلامات التجارية ذات الأسماء الكبيرة هي التي تملك القوّة للقيام بذلك بتصاميمها المذهلة. هناك العديد من العلامات التجارية العادية، والتي تسمح لكِ بتغيير النظارة مع كل إطلالة، وكأنّها تخلق بعض الأعمال الفنية الحقيقية. في هذه المقالة سنتعرّف على اتجاهات النظارات الشمسية لصيف 2020.

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موديلات نظارات ملونة للصيف

نظارات بديزاينات مختلفة ترند



موضة النظارات الشمسية الملوّنة لهذا العام تشهد عودة قوية لحقبة الثمانينات، لناحية التصميم: نظارات معدنية رقيقة وخفيفة الوزن، نظارات رياضية، نظارات دائرية مستديرة، نظارات عين القطة، نظارات بدون إطار، نظارات صغيرة وضيقة وبيضاوية ومستطيلة، ونظارات أنيقة مسطحة الأعلى، ونظارات مع ديزاين وطبعات؛ في هذا الموسم إذاً نلاحظ عودة العديد من الاتجاهات الشعبية. من حيث الألوان، تفسح الألوان الداكنة الطريق لمجموعات الألوان الفرحة والمطبوعات الجميلة، أو تلك التي تسير في الاتجاه المعاكس عبر ألوان الباستيل الشفافة، بالمقابل ستُحظى الإطارات السوداء والبنية والواضحة والحمراء بشعبية كبيرة.

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سلاسل النظارات الضخمة ترند في 2020

السلاسل تعود في صيف 2020

يحمل كل عام معه العديد من الموديلات والتصاميم القديمة، لكن بإطار معاصر ومناسب. الاتجاهات تأتي وتذهب، ثم تعود مرة أخرى؛ هذه هي الطريقة التي يعمل بها عالم الأزياء، ونحن كمحررات أزياء وموضة متحمسات عادة لرؤية الأشياء القديمة تعود. ولكن في كثير من الأحيان، يتسلّل اتجاه عتيق ونرى عودة من جديد لم يكن من الممكن أن يتنبأ به أي منا. كان هذه هي الحال مع أحذية رياضية قديمة، أو مطبوعات استوائية أو قبعات أميركية. والآن، تشهد سلاسل النظارات الشمسية (التي يعرفها الكثيرون بحبل النظارات الشمسية) قصة شبيه. ستعود سلاسل النظارات الضخمة لحقبتي السبعينات والثمانينات لتفرض حضورها بقوّة وبتنوّع كبير لناحية التصاميم والألوان، وبأسعار مقبولة. مع السلاسل الجديدة لن تكون النظارات مجرد أكسسوار لغاية طبية، بل أكسسوار يكمّل إطلالتك.



النظارات الشمسية - السلاسل التي تعلّق على جوانب نظارتك الشمسية خلف رأسك، مثل العقد الخلفي - ستكون كبيرة في ربيع وصيف 2020. والأكسسوارات الصيفية التي يمتلكها تجار التجزئة في العرض تدعم فقط هذا التأكيد. سنرى المتاجر مليئة بالسلاسل التي تهدف إلى تزيين نظاراتك الشمسية (أو حتى نظارتك العادية) لأنه في عصر التكنولوجيا واللايف ستايل الرقمي، كل الأكسسوارات ستحذو حذو طريقة العيش الحديثة، في العالم الجديد.

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