إطلالات مدونات الموضة المحجبات بالحجر المنزلي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 15 أبريل 2020 07:42 مساءً - الحجر المنزلي لا يعني أن تتخلي عن الاهتمام بأناقتكِ، بسبب الجلوس بالمنزل طوال الوقت، وهو الأمر الذي عكسته لنا مدونات الموضة المحجبات، بإطلالتهن البسيطة بالمنزل، تجمع بين الراحة والعملية، مع ستايل عصري ومبهج، وإليكِ التفاصيل...





إطلالات أمية زين بالبلوزات الطويلة والبناطيل الرياضية

إطلالات أمية زين بالبلوزات الطويلة والبناطيل الرياضية





أعجبنا هذا اللوك من أمية زين، بالبلوزة الواسعة والطويل، بألوان النود، مع البنطلون الرياضي باللون الرمادي، نسقت معهما السنيكرز الأبيض، وطرحتها باللون باللون الأبيض، مناسبة لأجواء الصباح، والتنزه حول المنزل قبل فترة الحظر.

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الفساتين الطويلة باللون الأبيض من الفاشينيستا هاجر

الفساتين الطويلة باللون الأبيض من الفاشينيستا هاجر



أما الفاشينيستا هاجر، ففضلت أن تظهر لنا بالفساتين الواسعة والطويل، كإطلالة مريحة، وبألوان الصيف أيضًا، كهذا اللوك بالفستان الطويل، مع لفة حجاب باللون البني، وإكسسوارات ذهبية ناعمة.

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ميلانيا الترك بالجينز مع السويت شيرت

ميلانيا الترك بالجينز مع السويت شيرت





كنوع من التغيير، جربي ارتداء الجينز بالمنزل، والتقطي بعض الصور المبهجة، كهذا اللوك من الفاشينيستا ميلانيا الترك، باختيار السويت شيرت، البنطلون الجينز، والحجاب باللون الأبيض.

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الفاشينيستا جسيرة بالبلوزة بألوان الباستيل مع البنطلون الأبيض

الفاشينيستا جسيرة بالبلوزة بألوان الباستيل مع البنطلون الأبيض





اختارت الفاشينيستا جسيرة، البلوزة الواسعة، مع الأكمام المنفوخة، بألوان الباسيتل، نسقت معها البنطلون الرياضي، باللون الأبيض، لإطلالة بسيطة وناعمة، ومناسبة لأوقات الحجر المنزلي، وبنفس الوقت لن تتخلي عن أناقتكِ.

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