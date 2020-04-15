فيديو.. نسرين طافيش قبل وبعد المكياج: سحر

منذ فرض الحجر الصحي وتحب الفنانة نسرين طافش، الظهور بكثرة على موقع "تيك توك"، حيث تحرص على نشر فيديوهات لها من منزلها، لتشاركها مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت هذه المرة نسرين طافش، وهي تضع "ماسك" ومرتدية "برنس" وتقوم بروتين بشرة يومية للمحافظة عليها حيث أظهر الفيديو تغيرا تاما في شكلها.
وعقب عدة ثواني تظهر "طافش" واضعة المكياج وهي مرتدية فستان "أوفشولدرز" لتعلق على الفيديو قائلة "سحر".
@nesreentafesh
magicCEO of beauty mode - markymarx
الفيديو أظهر تغيرا تام في شكلها، ما أدى لتفاعل العديد المتابعين للفنانة عبر الإعجابات والتعليقات.
يذكر أن نسرين طافش، ظهرت في أكثر من فيديو "تيك توك"، وهي تقلد رضوى الشربيني وتغني باللغتين العربية والإنجليزية.
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