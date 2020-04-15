نشرت الفنانة رجاء الجداوي، منذ قليل، صورة لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، وهى ترتدي الحجاب.
وعلقت الجداوي على الصورة قائلة: "لعبة النسيان.. على خير يارب، رمضان 2020".
وتظهر دينا الشربيني، في تريلر المسلسل في دور "رؤية" المحتجزة في مستشفى على كرسي متحرك، وتحاول أن تتذكر أحداث من حياتها، وتسعى لإصلاح الماضي.
مسلسل "لعبة النسيان" ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.
المسلسل سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، ورجاء الجداوي.
كانت هذه تفاصيل خبر "لعبة النسيان".. رجاء الجداوي بالحجاب: على خير يارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.