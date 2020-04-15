فيديو.. درة تتقمص شخصية شريهان في فوازير حاجات ومحتاجات

أصبحت شريهان وتقليدها في عصرها الذهبي أثناء تقديم فوازير رمضان فيما يبدو، هدفا لكثير من الفنانات، وآخرهن الفنانة درة، التي قررت أن تقلدها وتغير من شكلها لتتقمص شخصية نجمة الفوازير والاستعراضات على "تطبيق تيك توك".
ونشرت "درة" الفيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي تغني تتر فوازير حاجات ومحتاجات الذي أدته شريهان في عصرها الذهبي.
وتغير شكل "درة" عدة مرات بين القطة و"فريدو كهلو"، وفتاة تضع الورود وكتبت في تعليقها على الفيديو، "شريهان بحبك".
وأصبحت الفنانة درة، مهتمة بحسابها على "تيك توك"، وتنشر منه دوما فيديوهات طريفة لها خلال فترة الحجر الصحي الذي يفرضها فيروس كورونا المستجد المسبب لـ "كوفيد 19".
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