الامارات | متطوعون سوريون يوعّون أطفال النازحين بخطر كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون سوريون يوعّون أطفال النازحين بخطر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بينما يقفون في أطواق ملوّنة، خاصة بتمارين الهولا هوب، أثناء ممارستهم التباعد الاجتماعي، يسعد الأطفال في مخيم للنازحين بإدلب بعرض دُمى أُقيم لهم في إطار مبادرة لنشر الوعي بخصوص أمراض الجهاز التنفسي.

فقد وصل متطوعون لمخيم النازحين السوريين بقرية معرة مصرين شمال إدلب بهدف نشر الوعي بشأن فيروس كورونا المستجد، الذي يسبب مرض كوفيد-19 بين الفئات الضعيفة، وتعريفهم بسُبُل الوقاية منه.

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وتضمنت الأنشطة التي قدمها المتطوعون عرضاً لمسرح العرائس ورسم جدارية على خيمة لتوضيح إرشادات حول الحماية من الفيروس وتعريف الأطفال بالطرق الصحيحة لغسل اليدين والتباعد الاجتماعي.

وبالإضافة لذلك، وّزع المتطوعون على الأطفال إمدادات، بينها صابون ومعقمات ومناشف. ويقول المتطوعون إنهم يستهدفون زيادة الثقافة الصحية لدى الأطفال من خلال الأنشطة ومواد التنظيف التي يوزعونها عليهم.

وعبّر الأطفال الذين شاركوا في الأنشطة عن سعادتهم بالأمر. وقالت الطفلة رغد (١١ عاماً)، وهي نازحة مع عائلتها من قرية الخوين بريف المعرة «حكوا لنا ع الكورونا وأعطونا مُعقم ومحارم وصابون للكورونا، بنظلنا غسل بالصابون وبالمعقم. وعلمونا عن الكورونا كيف بييجي ع البشر وماتوا كتير بسبب الكورونا».

