سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها بإطلالة ملفتة

حرصت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها من إحدى جلسات التصوير.

خطفت سلمى أبو ضيف الأنظار فى الصورة بإطلالة ملفتة من اختيار الاستايلست ياسمين عيسى، حيث ارتدت فستان طويل باللون الكشمير وذا اكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش المطرز واللامع بالكامل، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء العالمى جورج حبيقة.

وانتعلت سلمى أبو ضيف صندل صيفى باللون الميتالك واتسم بالسيور الرفيعة، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات ولكنها أكتفت ببعض القطع البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سلمى أبو ضيف على خصلات شعرها الاسود الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

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