شهيد يسلم شهيد.. أرملة المنسي تنعي البطل محمد الحوفي: "فاز بالآخرة ومصر هتنتصر"

"شهيد بيسلم شهيد" ربما تنطبق تلك المقولة على ضباط الشرطة المصرية وجيشها، دفاعًا عن الدولة وحمايتها من مخططات الجماعات الإرهابية، ولعل آخرهم الشهيد المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد بالأمس، أثناء تبادل إطلاق نار مع عناصر إرهابية، خلال مداهمة قوات الشرطة لوكر تلك العناصر بمنطقة الأميرية.

ونعت منار سليم، أرملة الشهيد أحمد المنسي، المقدم محمد الحوفي، الذي وصفته بأنه فاز بالآخرة مثل باقي اخواته الشهداء الذين سبقوه إلى الجنة.

وأضاف أرملة الشهيد المنسي في تصريحات خاصة: "هما دول اللي فازوا في الآخرة.. والدولة هتنجح وهنتخلص من الإرهابيين لأن الناس عرفتهم على حقيقتهم".

ويعرض خلال شهر رمضان المقبل، مسلسل "الاختيار" الذي يجسد حياة الشهيد أحمد المنسي، ويهدف لإبراز ما يحدث على أرض سيناء والبطولات التي يخوضها أبناء الجيش دفاعًا عن الوطن، وفقًا لحديث "منار" لـ"هن"، متابعة أن الهدف ليس فقط توثيق حياة الشهيد المنسي: "هدفنا أن الرسالة توصل.. والناس تفهم إن اللي بيحصل في سيناء حرب حقيقية فعلا".